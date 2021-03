⚽ 𝗖𝗔𝗦𝗜 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵, 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢-𝗙𝗢𝗚𝗚𝗜𝗔 𝗥𝗜𝗡𝗩𝗜𝗔𝗧𝗔

La Lega Pro, preso atto dell’istanza presentata dal club rossonero ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica ha disposto che la gara Palermo-Foggia, valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C girone C ed in programma lunedì 29 marzo alle ore 21.00 è stata rinviata a data da destinarsi. Alla luce di quanto sopra il match, inizialmente individuato dalla Lega e dall’operatore pubblico nazionale della comunicazione per la trasmissione in diretta televisiva in chiaro, non sarà trasmesso da Rai Sport.



