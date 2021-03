Dalla pagina ufficiale del sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, si apprende che nelle ultime ore alcuni furbetti avrebbero provato a perpetrare una truffa ai danni degli esercenti convenzionati per l’erogazione degli aiuti alimentari. Infatti in questi giorni è avvenuta la consegna dei talloncini dei buoni spesa, distribuiti dal Comune agli aventi diritto, ma non sono mancate alcune spiacevoli situazioni.

In particolar modo pare che qualcuno abbia provato ad utilizzare lo stesso buono spesa per due volte, presentando entrambe le parti del medesimo talloncino. Da ciò il sindaco ha ritenuto necessario fare la seguente comunicazione. “Avendo saputo di alcuni furbetti, prontamente individuati grazie alle matrici associate al loro nominativo, chiediamo agli esercenti di NON accettare buoni già staccati dal loro blocchetto, ed accertarsi che il buono che verrà staccato dal blocchetto corrisponda alla FIGLIA della matrice che, come potete notare nella foto, è un talloncino più lungo con la data di scadenza stampata all’angolo destro”.

Il primo cittadino ha anche comunicato il numero di buoni spesa che non sono stati ritirati dal Comune, fino al termine fissato per le consegne. I blocchetti che non sono stati erogati sono i seguenti: 32 da 100€ residui; 15 da 150€ residui; 12 da 200€ residui; 14 da 250€ residui; 4 da 300€ residui. Le persone che non sono riuscite a ritirare il blocchetto possono presentarsi in comune, presso l’ufficio sociale, a partire dalla prossima settimana.