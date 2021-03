Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in tutta la Puglia e anche in altre zone del centro e del sud Italia. Il movimento tellurico si è sviluppato alle ore 14.47 del 27 marzo e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lo ha localizzato in una zona del Mare Adriatico a Nord del Gargano.

La prima scossa ha avuto una magnitudo di 5.6 gradi e si è verificata ad una profondita di 5 km. A questa sono seguite altre due, una seconda scossa di intensità 4.1 alle 15.00, ed una terza, di intensità 3.4, a oltre 100 km dalle isole Tremiti, nell’Adriatico centrale. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma soltanto un grande spavento tra i cittadini che hanno avvertito distintamente il terremoto.