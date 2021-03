Quando pensiamo a un libro di teologia, lo immaginiamo come un testo “solenne” e impegnativo: termini tecnici, passaggi bizantini, questioni di lana caprina. Un libro di teologia è visto dai più come “roba da preti e suore” o, al massimo, proponibile per un insegnante di religione o qualche catechista. Don Armando Matteo, sacerdote e teologo, con “Evviva la Teologia” ribalta tutte queste convinzioni e preconcetti. L’autore definisce il suo libro un “testo scritto per invidia”. In che senso? Seguendo le orme di autori come Nicola Gardini e Andrea Marcolongo (ne abbiamo parlato qui https://ilmegafono.eu/2017/09/03/liberandoci-la-recensione-de-la-lingua-geniale-9-ragioni-amare-greco-andrea-marcolongo-2016/), don Matteo propone un approccio alla teologia che la presenta come una materia accessibile a tutti e con la quale tutti si possono confrontare. Ne viene fuori un’opera agile, che riprende alcuni passaggi fondamentali della teologia cristiana e, partendo dalla Bibbia, ripercorre la storia e il pensiero cattolico. Il linguaggio è immediato e la narrazione non si perde in passaggi astrusi ma fa venire voglia, a chi fosse interessato, di approfondire l’argomento. Interessante.

Se fosse cibo:

In onore alle origini dell’autore, la cuzzupa, un dolce pasquale tipico della Calabria: si tratta di un pane dolce, che avvolge un uovo sodo.

Racchiuso in una frase:

Ciò che ci si fa subito innanzi, da una pagina all’altra dei quattro Vangeli, è la percezione direi quasi immediata per la quale Gesù è un uomo che nel mondo – in questo mondo – si sente “a casa”, la percezione per la quale egli è un uomo infinitamente contento di esistere. Gesù è uno che sta al gioco della vita. Crede nella vita, crede nelle risorse che la vita sempre mette a disposizione di chi non perde la propria fiducia in essa e in quella traccia di spirito divino da essa in essa presente. Quand’anche tutto ci venisse a mancare, mai ci verrà a mancare la nostra vita con la sua potenza e il suo sempre possibile splendore. (p. 39)

Edizione Utilizzata:

Armando MATTEO, Evviva la Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020

