Donati questa mattina alle ore 11.30, in una bella giornata di primavera, 700 tulipani per i pazienti e per gli operatori sanitari dell’ospedale, in segno di speranza e di benessere da Giuseppe Savino, ideatore di Vazapp, primo hub rurale pugliese, insieme a Jole Figurella, Presidente dell’Associazione “Cuore Foggia” dei Clown Dottori, i ragazzi di “Casa Sankara”, Mario Ilio Guadagno della Protezione Civile E.R.A..

Hanno partecipato all’incontro il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli, il Direttore Amministrativo Dott. Michele Ametta, il Direttore Sanitario Dott. Franco Mezzadri e la Dirigente della SSD Affari Generali e Privacy Dott.ssa Laura Silvestris.

“Ringrazio, a nome di tutta la Direzione Strategica aziendale, Giuseppe Savino, Jole Figurella, Mario Ilio Guadagnoe i ragazzi di “Casa SanKara”, per questa manifestazione di grande affetto e vicinanza al Policlinico Riuniti. Il tulipano è un fiore molto bello che rappresenta simbolicamente la nostra speranza di venir fuori da questo momento così difficile e impegnativo. Sono sicuro che tutti insieme sconfiggeremo presto questa pandemia e, facendo tesoro di questa esperienza, saremo uomini e donne e professionisti diversi e migliori” – ha dichiarato il Commissario Straordinario Dott. Vitangelo Dattoli.

L’iniziativa “Tulipani sospesi” è un crowfounding organizzato dal giovane agricoltore pugliese Giuseppe Savino per far nascere un sorriso in questo momento così difficile per l’emergenza sanitaria da Covid-19. “Può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l’inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo nostro amore per chi in questo momento soffre”.

Comunicato Stampa

Policlinico Riuniti di Foggia