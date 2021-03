Nessuno se lo sarebbe aspettato, anche perché è già un periodo difficile per tutti, sotto tanti punti di vista. Ma sembra essere confermato il nuovo aumento dei costi per le bollette di elettricità e gas. Gli aumenti, previsti già a partire da aprile 2021, saranno del 3,8% per l’energia elettrica e del 3,9% per il gas. Una notizia che sicuramente non sarà gradita agli occhi di tante famiglie in difficoltà. Tali aumenti in bolletta sono causati dall’incremento dei costi per le materie prime e per ciò che riguarda i trasporti.

I primi dati sono stati forniti Arera, l’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente, sulla base dei calcoli effettuati su una famiglia tipo in mercato tutelato. Per i consumatori, la spesa per l’elettricità nell’anno scorrevole (tra primo luglio 2020 e 30 giugno 2021) sarà di 517 euro (-0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), con un risparmio di 4 euro su base annua. Per il gas, la spesa in bolletta sarà di 966 euro, il 5,2% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: in questo caso il risparmio è di 52 euro su base annua, stando ai valori per la famiglia tipo.

Per arginare questo inatteso fenomeno è stato necessario un intervento governativo, per evitare che questi aumenti possano gravare ulteriormente sulle famiglie. Infatti, la pandemia, dopo aver stravolto le abitudini della gente, da un lato ha costretto le persone a rimanere più a casa (quindi consumando di più), mentre dall’altro lato ha alterato le leggi del commercio, generando delle ricadute inattese. In particolar modo, per ciò che riguarda l’energia ha inciso anche la crescita del prezzo della CO2: l’aumento del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica è stato del 19% rispetto al trimestre precedente. Sia per l’elettricità che per il gas, quindi, a comportare l’incremento dei prezzi è l’aumento del costo della materia prima.

Da ciò si è pervenuti ad una specifica norma del decreto Sostegni con cui si riducono di 600 milioni di euro le bollette per le piccole imprese, come bar, artigiani, ristoranti. A beneficiare della misura saranno 3,7 milioni di soggetti, con uno sconto nei mesi di aprile, maggio e giugno, che sarà maggiore – in percentuale – per gli esercizi commerciali costretti alla chiusura a causa delle restrizioni anti-Covid. Ma in linea generale non è possibile quantificare, allo stato attuale, quale cambiamento e quali effetti produrrà questo aumento di costi.

Per non farti trovare impreparato e per avere sempre la soluzione giusta per risparmiare sulle tue utenze ti consigliamo di rivolgerti al CAB di Cerignola, con sede in Via Corsica, 45. Qui puoi ricevere tutti i consigli per risparmiare fino a 200 euro all’anno su luce e gas. Ti basta chiamare al numero 329 4335312 per maggiori informazioni.

@ARTICOLO REDAZIONALE