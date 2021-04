⚪ AL RISTORANTE ANCHE SE IN ZONA ROSSA, INTERVIENE LA GUARDIA DI FINANZA A STORNARA ⚪ FILE “CLASSIFICATI” AI RUSSI IN CAMBIO DENARO: MILITARE ITALIANO ARRESTATO ⚪ VIAGGI ALL’ESTERO, PREVISTO TAMPONE E QUARANTENA PER CHI RITORNA ⚪ DEBORA SERRACCHIANI NUOVO CAPOGRUPPO PD ALLA CAMERA ⚪