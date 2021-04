Il borgo di Pietramontecorvino (FG) si è fermato all’ottavo posto nell’edizione 2021 de Il Borgo dei Borghi. E’ stata comunque una bella vetrina per il piccolo centro dei Monti Dauni del foggiano, nella trasmissione Rai andata in onda domenica 4 aprile in prima serata sulla terza rete nazionale.

A vincere l’ambito premio è stato il Comune di Tropea, slendido borgo italiano della provincia di Vibo Valentia in Calabria. All’elezione del borgo dei borghi 2021 hanno preso parte anche i cittadini, attraverso la votazione sul sito della trasmissione. Si è votato da domenica 7 marzo alle ore 17.00 fino a domenica 21 marzo alle ore 23.59.

Oltre al voto dei cittadini è stato fondamentale quello della giuria di esperti 2021, composta da Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi.