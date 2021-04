Il sindaco di Stornara, Rocco Calamita, ha riportato i dati dell’ultimo bollettino ufficiale ricevuto dalla ASL, secondo il quale sarebbero attualmente 30 i casi positivi accertati in paese. Per questo motivo il sindaco ha deciso che, da mercoledì 7 aprile 2021, riaprirà il cimitero che fino a questo momento era rimasto chiuso per evitare assembramenti e situazioni di possibile contagio.

Il sindaco ha aggiornato la cittadinanza anche in merito alla campagna vaccinale. Infatti, da giovedì 8 aprile, presso la Biblioteca Comunale in via Zara (ex asilo), verrà effettuata la somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid per gli ultraottantenni. Lo stesso giorno 50 cittadini tra i 70 e i 79 anni faranno la prima dose. “Gli altri utenti della fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni” – fa sapere Rocco Calamita – “verranno chiamati nei giorni 15 e 16 aprile 2021. Cerchiamo di non mollare finché la campagna vaccinale non sarà terminata”.