Dopo le ultime intimidazioni ai danni dell’azienda OP Natura Dauna di Carapelle (una bomba e un incendio, nel giro di una settimana), il Prefetto di Foggia ha presieduto un tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico al fine di fronteggiare questa recrudescenza criminale. L’incontro si è tenuto in streaming questa mattina, alla presenza del titolare dell’azienda Matteo Sgarro e del sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele. Al termine della conferenza la Prefettura di Foggia ha diffuso una nota.

“Nel corso dell’incontro, il prefetto ha manifestato la vicinanza e solidarietà da parte delle istituzioni dello Stato per le vicende subite e ha disposto, dopo aver esaminato la situazione nella sua globalità, una intensificazione dei servizi di controllo del territorio in quell’area, promuovendo mirate attività di alto impatto a carattere interforze, i cui servizi saranno oggetto di specifici tavoli tecnici del questore di Foggia, Paolo Sirna“.

“Tali dispositivi – continua Grassi nella nota – si moduleranno con quelli già in atto da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri, a cui sono affidate le attività d’indagine per far luce sugli episodi delittuosi registrati. Il prefetto ha disposto una intensificazione dei servizi di tutela nei confronti della vittima di reato”.