Le telecamere delle televisioni nazionali tornano ad interessarsi del fenomeno mafioso nella città di Foggia. Andrà in onda questa sera su Rai 2, una nuova puntata di “Anni 20”, condotto da Francesca Parisiella. Durante la trasmissione, intorno alle ore 22:40 si parlerà della mafia foggiana, partendo dalla storia di Giovanni Panunzio, fino ad arrivare ai casi più recenti delle intimidazioni a Vigilante e ai calciatori del Foggia Calcio.

Durante la puntata interverrà anche Giovanna Belluna Panunzio, nuora di Giovanni, l’imprenditore assassinato nel 1992 su Via Napoli. Per spiegare quanto il fenomeno mafioso sia ancora radicato nella città si parlerà anche della spiacevole situazione venutasi a determinare in occasione della morte di Mario Nero, testimone di giustizia che ha aperto di fatto con la sua testimonianza il primo processo per mafia a Foggia.

Secondo le anticipazioni di quanto andrà in onda stasera, Giovanna Belluna Panunzio riferirà del diniego di tutte le agenzie di pompe funebri foggiane di esporre i manifesti funebri di Mario Nero in città. Questo a testimonianza del fatto che la criminalità sia ben radicata in qualsiasi aspetto della vita quotidiana della città e che sia intenzionata anche a controllare la memoria dei defunti. Nella puntata di stasera tutti gli altri approfondimenti.