“Salvatore Saracino – scrivono sulla piattaforma GoFundMe i figli Claudio e Luigi – era molto conosciuto nel suo lavoro di Poliziotto Penitenziario presso la casa circondariale di Foggia. Il 24 Gennaio 2015 ha perso sua moglie alla quale aveva dedicato tantissimo tempo per via delle condizioni di salute precari”.

Per un beffardo gioco del destino Salvatore è scomparso il 25 gennaio di quest’anno, praticamente sei anni dopo la moglie. I figli, ora rimasti orfani, si trovavano già in difficoltà lavorative per via del Covid e ora chiedono un sostegno: “Ci stavamo riprendendo economicamente dal lutto di mia madre solo qualche mese fa nonostante l’aggravarsi delle condizioni fisiche di mio padre e le innumerevoli volte che abbiamo dovuto pagare l’autoambulanza per il trasporto d’urgenza in ospedale”, dice Claudio.

“Questa raccolta fondi – scrivono – è stata creata per dare uno spiraglio di luce a due giovani ragazzi che hanno dovuto dire troppo presto ‘Arrivederci’ a due figure importantissime come quelle dei genitori”. “Ringraziamo – proseguono – in quanti hanno già aderito e in quanti aderiranno a questa raccolta fondi con una piccola donazione o con una proposta di lavoro”. La campagna, lanciata a fine gennaio, è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/solidariet-alla-famiglia-Saracino