Primo appuntamento della Rassegna Culturale “Io e l’Altro”, organizzata dal Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella e l’Associazione Culturale “Mamamà” di Foggia, in collaborazione con la Galleria Manfredi di Foggia, con il patrocinio del Rotary Club-Distretto 2120 di Cerignola e l’APS “Federico II Eventi” di Cerignola. Martedì 13 aprile, alle ore 17.30, l’incontro on line, su piattaforma google-meet, avrà come tema “il viaggio”, nel suo significato letterale e letterario, metaforico, catartico.

Se le storie sono “simulatori di volo per la vita sociale”, quelle raccontate e mostrate da Francesco Di Gennaro, medico specialista in malattie infettive presso l’INMI “Spallanzani” e volontario per i “Medici per l’Africa CUAMM”, ci faranno volare nelle terre meravigliose e maledette del Continente Nero, tra deserti sconfinati e libertà confinate, tra risorse sotterranee e povertà accecanti, tra malattie non superate ed epidemie sempre attive.

Un viaggio immersivo ed esperienziale tra colori, suoni ed emozioni di una terra e il suo male, anche il “mal d’Africa” che ti coglie al rientro a casa. Voce narrante dell’incontro sarà l’attore Vito De Girolamo: con le letture di Paolo Rumiz, Erri De Luca, Fabio Geda e qualche inedito, il viaggio di ritorno lo faremo su un barcone. L’evento è a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare le pagine social degli organizzatori.

Comunicato Stampa