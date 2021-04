Ha preso il via oggi, presso la palestra della scuola del II Circolo Didattico di Orta Nova, la campagna di vaccinazione aperta alla fascia d’età 60-79 anni, secondo i criteri stabiliti a livello regionale. Presso il centro vaccinale di Via Liguria non si sono registrati particolari disagi, se non il fatto che qualche avventore abbia dovuto attendere il proprio turno sotto la leggera pioggia del pomeriggio. Al termine della giornata sono state somministrate circa 130 dosi di vaccino. La giornata era iniziata con la somministrazione delle dosi Pfizer, al termine delle quali si è passati all’inoculazione di Astrazeneca (Vaxzevria).

A questo punto si sono registrate numerose rinunce da parte dei presenti (circa l’80%), alcuni dei quali sono poi ritornati nel pomeriggio per fare comunque il vaccino. Per questo motivo è intervenuto anche il sindaco Domenico Lasorsa: “Vogliamo rassicurare tutti: i vaccini sono tutti sicuri. Una dose di vaccino salva la vita in un momento come questo. Di conseguenza: evitiamo di rifiutarli. In quanto è l’unica luce in fondo al tunnel e non possiamo permetterci di offuscarla” – ha affermato il primo cittadino. Presso l’hub vaccinale sono state prese in carico le richieste dei cittadini dei Cinque Reali Siti e di altri comuni limitrofi, ricadenti nella fascia di età individuata, che si sono presentati con prenotazione ma anche senza prenotazione, utilizzando la modalità di accesso a sportello. A garantire il servizio d’ordine vi era la Polizia Locale, coadiuvata dall’Associazione Carabinieri in congedo e l’Associazione Cinofila di Orta Nova.

Domani proseguirà la vaccinazione. Stando ad una nota inoltrata in serata dall’ASL Foggia, per la giornata di domani (13 aprile) si sarebbe deciso di dare l’opportunità di allargare ulteriormente la platea delle persone che potranno essere vaccinate a sportello, quindi senza prenotazione, presso i Punti Vaccinali della provincia di Foggia. Oltre alle persone di 78 anni (classe 1943) e di 69 anni (classe 1952), è stato appena deciso di consentire l’accesso anche alle persone di 68 anni (classe 1953). Prima di recarsi al centro vaccinale è consigliabile scaricare il modulo di consenso informato e compilarlo in anticipo.