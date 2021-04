L’attenzione dei media sul sito archeologico di Faragola non si è mai spenta, nonostante il terribile incendio del 2017. In giornata una troupe della Rai è stata ad Ascoli Satriano per mettere in evidenza le bellezze archeologiche della cittadina dei Monti Dauni e tra queste chiaramente vi è la villa romana, sulla quale il sindaco Vincenzo Sarcone ha dato delle notizie, tramite un post su Facebook.

“Tra qualche giorno – scrive il primo cittadino – verrà indetta la gara pubblica di 3 milioni di euro per il recupero, valorizzazione e fruizione del sito archeologico di Faragola, Villa romana tardoantica che ha subito un incendio nella notte tra il 2/3 settembre 2017”.

Nel frattempo oggi sulla predetta area archeologica e presso il Polo museale una troupe della RAI ha fatto un servizio con intervista al prof. Giuliano Volpe, a Italo Muntoni della Soprintendenza e al sottoscritto. Hanno altresì partecipato l’assessore Rosa Radogna, Tito Marano, il dr. Giuseppe Valvano, Lino Santoro, Saverio Simone e l’avv. Giusy Sciarappa. “Ringrazio tutti” – chiosa il sindaco. “Vi terrò aggiornati per gli ulteriori sviluppi che si susseguiranno a breve in merito alla gara di appalto in parola”.