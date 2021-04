Il Comune di Accadia, nelle scorse settimane, ha ricevuto una comunicazione informale relativa alla chiusura della filiale Banco BPM presente in loco, una decisione questa che sarebbe già stata assunta dai vertici dello stesso istituto bancario. Il provvedimento sarebbe frutto di una riorganizzazione più ampia, su scala nazionale, che nel primo semestre del 2021 porterebbe alla chiusura di circa 300 filiali, tra cui appunto quella di Accadia. In ragione di ciò si è diffuso un certo malcontento nel Comune dei Monti Dauni che potrebbe perdere così l’unica banca presente in paese. Sul tema è intervenuto anche il sindaco.

“Immediatamente – afferma in una nota il sindaco di Accadia Agostino De Paolis – abbiamo allertato tutti gli organi istituzionali che possono avere autorevolezza nell’invitare l’Istituto a rivedere la propria decisione pur sapendo che trattasi di una scelta aziendale privata, difficilmente revocabile atteso che è dal 2017 che l’Istituto chiude filiali e riduce il numero del suo personale. Si tratta di una decisione che noi deploriamo, presa probabilmente in vista di nuove acquisizioni, ma che fa venir meno sempre più le finalità mutualistiche e popolari del sistema bancario. E’ una scelta nazionale ma che danneggerebbe anche la nostra realtà fatta di risparmiatori, lavoratori e piccola imprenditoria”.

Il sindaco ha affermato che, con la sua maggioranza, sta percorrendo tutte le strade possibili affinché sia scongiurata la chiusura della filiale di Accadia. “In tal senso – continua il primo cittadino – solleciteremo anche una interrogazione parlamentare da rivolgere al neo ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco. L’Istituto denuncia il presunto caso degli accessi fisici in filiale e vuole spingere per una forte crescita del digital banking ma ignora, volutamente, i tanti, specie anziani, non pronti ad utilizzare i servizi on line, oltre al problema della difficoltà di spostarsi per raggiungere eventuali altri comuni. Noi ci stiamo opponendo e chiediamo che il tutto venga rivisto. Nel contempo, in via precauzionale – conclude De Paolis – ove il Banco BPM, nonostante inviti e sollecitazioni, non volesse recedere dal proposito dichiarato, questa Amministrazione è risolutamente impegnata a trovare nuove e alternative soluzioni che sollevino da ogni disagio la popolazione accadiese. E’ il momento che l’intera comunità si stringa compatta a difesa dell’interesse dei cittadini e pertanto questa amministrazione è disponibile ad accogliere qualsiasi proposta fattiva di soluzione della problematica”.