Il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, questa mattina è stato ad Orta Nova per incontrare i proprietari della Cantina Vinorte, storica azienda leader nella produzione di vini e semilavorati. La visita è stata un’occasione per far conoscere al presidente la realtà imprenditoriale ortese condotta dalla famiglia Lavacca e al contempo discutere delle prospettive del settore agricolo, in tempi di pandemia.

Al termine dell’incontro, lo stesso Gatta ha condiviso sui social alcuni scatti della mattinata, commentando come segue: “Questa mattina ho avuto il piacere di visitare un’importante realtà agroalimentare del nostro territorio, la Vinorte s.r.l. di Orta Nova, azienda leader nella produzione di vino, mosti e concentrati, che esporta in tutto il mondo. Gli imprenditori di Capitanata chiedono alle istituzioni solo infrastrutture” – sottolinea Gatta – noi tra mille difficoltà, come Provincia di Foggia, ci stiamo provando”.

LE FOTO