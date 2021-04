A Candela, in località Serra Giardino, nei pressi della conigliera, nascerà un mini impianto agricolo di Biometano, grazie ad una iniziativa privata. L’impianto di raffinazione del gas da fonti naturali (letame, scarti agricoli, sansa ecc.) servirà a risolvere alcune criticità degli allevamenti zootecnici e della filiera agroalimentare del territorio, nel rispetto dell’ambiente.

“Un passo avanti verso la Green Economy e la tanto attesa transizione ecologica”. In questi termini ha definito il progetto il sindaco di Candela, Nicola Gatta. “Nonostante i progetti non necessitino di procedure di autorizzazione ambientale, abbiamo ritenuto opportuno approfondire coinvolgendo la Provincia di Foggia. Stiamo parlando di impianti in linea con il contesto rurale, tant’é che non c’è voluto neanche un cambio di destinazione urbanistica”.

Sul tema è intervenuta anche la compagine politica di Candela Protagonista che ha sottolineato la tempistica con la quale il sindaco ha coinvolto la cittadinanza. “Il progetto – afferma Nino Santarella – è stato depositato al Comune piu di due anni fa ma non se n’è mai parlato fino ad un nostro intervento. Non siamo contrari rispetto alla natura dell’impianto, ma sulla comunicazione del progetto. Finalmente il sindaco si è deciso ad interloquire con noi”

Il sindaco ha affermato anche la volontà di sottoporre l’azienda proponente alla sottoscrizione di una convenzione, nonostante non sia prevista per progetti di questo tipo. In questo modo si potranno anche vagliare possibili ristori per il Comune.

