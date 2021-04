Anche il piccolo Potito Ruggiero di Stornarella ha voluto celebrare l’Earth Day 2021, con una Climate Action, ovvero un’azione volta a sensibilizzare alla cura dell’ambiente. Dopo la manifestazione in solitaria che lo ha reso celebre nel 2019, il piccolo ‘Greta Thunberg’ italiano ha percorso la pista ciclabile tra Stornarella e Stornara con la sua bicicletta, denunciando l’abbandono dei rifiuti visibile su questa strada.

“Con la mia bicicletta – racconta lo stesso Potito – ho percorso la pista ciclabile che collega Stornarella a Stornara. Sono circa 5 km che li dividono, in cui ho raccolto tre sacchetti di plastica, ma vi assicuro che c’era ancora molto da raccogliere. Per tornare a casa ne ho dovuti percorrere molti di più di km per cercare l’isola ecologica in un paese che non conoscevo”.

Il piccolo attivista ecologista si è fatto portavoce di un appello rivolto soprattutto ai cittadini, affinché si prendano cura degli spazi comuni con il loro agire quotidiano. “Qualcuno si è fermato e mi ha detto ‘chi te lo fa fare?’ oppure ‘devi denunciare tutto al sindaco’. Io penso che se ognuno di noi facesse la sua parte allora sì che saremmo pronti per una rivoluzione verde”.