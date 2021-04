Anche il Comune di Ordona celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore con un’iniziativa che mostra delle copertine di grandi classici, nel luogo fulcro della socialità, ovvero il Municipio. Infatti, nella giornata di oggi, la casa comunale è stata decorata con dieci titoli di dieci autori italiani che hanno fatto e faranno la storia della letteratura italiana, attraverso tematiche e storie che hanno lasciato un segno importante nell’animo e nella mente di chi li ha affrontati.

“I libri – afferma la sindaca Adalgisa La Torre – sono tra i beni più preziosi che l’uomo sia in grado di produrre, perché serbano tra le loro pagine ogni genere di insegnamento che si possa immaginare. I libri non sono per noi solo muti oggetti, sono anzi degli amici con cui percorrere insieme un tratto di strada, più o meno lungo”. Sulla scalinata di Piazza Aldo Moro sono apparsi titoli di Cesare Pavese, Luigi Pirandello, Elsa Morante, Italo Calvino e altri autori indimenticati, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di Ordona, quanto meno con la fantasia e attraverso i libri, di fare un viaggio tra le storie che hanno arricchito la letteratura italiana.

“I libri sanno farti viaggiare e andare lontano pur restando sempre nello stesso posto” – conclude la sindaca. “I libri sanno regalarti nuovi occhi per osservare, aprendo porte e mondi che non pensavi possibili. Per questo, se avete un libro apritelo e iniziate a leggere. ‘Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni’, come affermava Umberto Eco“.