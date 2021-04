Dopo l’aumento spropositato di casi di Covid negli ultimi giorni, si arresta almeno per il momento l’avanzata del virus a Deliceto. Il sindaco Pasquale Bizzarro ha reso noti i risultati degli ultimi tamponi effettuati sulla popolazione, facendo notare dei primi segnali distensivi, ma una situazione complessiva che resta comunque delicata. Infatti, stando all’ultimo report giunto dalla prefettura sarebbero 190 i positivi e 35 le persone in isolamento.

Ecco, nel dettaglio, i risultati dell’ultimo screening e il commento del primo cittadino del borgo dei Monti Dauni. “Oggi sono emerse solo 2 nuove positività su un totale di 181 tamponi antigenici effettuati nel corso del consueto screening domenicale. Un dato confortante, se paragonato ai risultati delle scorse settimane – spiega il sindaco Bizzarro – ma la situazione resta grave”.

Tutta la comunità è in ansia per le famiglie coinvolte. “Un abbraccio affettuoso va soprattutto a chi è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere” – fa sapere il primo cittadino. “Anche per rispetto nei loro confronti e verso chi è costretto a tenere chiusa la propria attività, abbiamo l’obbligo di continuare a rispettare le restrizioni in atto per superare quanto prima questa emergenza. È il desiderio di tutti! Dai che ce la facciamo”.