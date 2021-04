É uscito il nuovo singolo degli À Rebours, già disponibile su tutte le piattaforme (Spotify, You Tube ecc.). L’ultimo brano si intitola “Ritrovandoti” e parla dell’importanza di fare introspezione in un periodo che è stato inevitabilmente segnato da un certo smarrimento. L’importante è sempre ritrovarsi, cercare se stessi dove meno ci si aspetta, negli angoli più nascosti della nostra percezione del mondo.

Quante volte, infatti, ci siamo sentiti smarriti, disorientati e poi stanchi di cercare una soluzione e semplicemente ci siamo adagiati sull’idea che la nostra condizione sia incontrovertibile. Quante volte ci siamo sentiti diversi da come eravamo anni fa. Il punto focale di tutto, la soluzione finale, è una ricerca personale che abbia come base la percezione che non è vero che non possiamo cambiare modo o sfaccettatura d’essere e che, cercando noi stessi “nella scatola degli abiti dismessi”, possiamo tornare ad essere chi volevamo da sempre essere.

Gli À Rebours sono una band composta da musicisti tutti originari dei Cinque Reali Siti: in particolare Angelo Fierro (Orta Nova), Antonio Morgese (Stornara) e Salvatore Monaco (Stornarella). Fra idee determinate e un occhio attento al panorama musicale italiano, si indirizzano sull’indie/alternative rock uscendo allo scoperto fra club e festival e dando vita ad una lunga serie di live. All’inizio del 2020 decidono di lanciare il loro primo singolo “Méliès”, seguito, a fine anno, dal secondo inedito “Evolvere”. La trilogia si chiude con l’uscita del brano “Ritrovandoti”. Tutti i videoclip portano la firma del regista Davide Lupi. Nell’attesa di riprendere l’attività dei live, stanno lavorando al loro primo album.

ASCOLTA QUI IL BRANO

you tube: https://youtu.be/SV0jdWkmt5w

Instagram: https://www.instagram.com/areboursmusic/

facebook: https://www.facebook.com/areboursmusicit

Spotify: https://open.spotify.com/track/4AmKh0ylOWUw1YrX3Grk34?si=3bd6933718b24987