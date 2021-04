L’Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano ha inteso omaggiare la figura di Publio Fondanio Prisco, restituendo alla collettività – seppur con una riproduzione tradotta in italiano – l’antica epigrafe che ricorda appunto il Magistrato Romano che, tra le tante cose, costruì le fontane romane della cittadina dei Monti Dauni. Ne ha dato notizia il sindaco, Vincenzo Sarcone, con un aggiornamento su Facebook.

“Nel corso della ricostruzione della strada di Monte Corvo – scrive Sarcone – abbiamo ritenuto opportuno ricollegare l’iscrizione in onore di Publio Fundanio Prisco, magistrato romano, che insieme con i produttori ascolani di olio fece costruire le Fontane Romane .L’epigrafe, attestata da Theodor Mommsen nella sua opera Corpus Iscriptionum Latinorum, fu trafugata circa 150 anni or sono. Si è ritenuto di apporre anche la sua traduzione in italiano ad opera dell’avv. Potito Moscato, a cui va il mio più sentito ringraziamento” – conclude il primo cittadino.