La Misericordia Orta Nova ha attivato un’importante iniziativa volta a fronteggiare le necessità delle persone indigenti, soprattutto in questo momento di crisi sanitaria ed economica. Grazie alla disponibilità della farmacista Maria Rosaria Silba, dalle 16 alle 17, tutti i martedì, nella sede di Via Puglie, sarà effettuata la consegna GRATUITA di farmaci da banco che non necessitano di prescrizione medica.

I farmaci vengono prelevati dal banco farmaceutico “Don Cesidio Cordisco”, la cui dotazione è composta dalle numerose donazioni avvenute durante le iniziative benefiche svolte nei mesi passati. Tutte le donazioni sono state catalogate e messe a disposizione della collettività, soprattutto delle persone indigenti.

Presso la sede associativa di Via Puglie, ad Orta Nova, sarà possibile dunque richiedere dei farmaci per ovviare a delle necessità di salute non gravi. Dopo un consulto con la farmacista, saranno dispensati i farmaci a seconda delle richieste. “Se conoscete persone in difficoltà economica che necessitano di farmaci – spiega a Il Megafono il Governatore Giuseppe Lopopolo – invitatele a prendere parte all’iniziativa o mettetele in contatto con l’associazione (0885 783015), faremo il possibile per aiutarli”.