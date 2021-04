Ha dell’incredibile l’ultima “scoperta” degli Ispettori Ambientali Territoriali di Manfredonia, guidati dall’irreprensibile generale Giuseppe Marasco. Nell’ultimo video postato sui social, i volontari mostrano un vero e proprio cimitero di carcasse di auto adagiate lungo il corso di un canale di scolo. Il ritrovamento è avvenuto sul territorio di Borgo Mezzanone, nei pressi del ghetto della cosiddetta “pista”.

Il generale Marasco ha parlato di un vero e proprio “crimine ambientale”. Nel video, infatti, compaiono centinaia di auto che, in seguito ad incendi, risultano ridotte a carcasse. Probabilmente potrebbero essere scarti del fiorente mercato della ricettazione di componenti di auto rubate, oppure semplicemente un modo sbagliato di smaltire vetture in disuso. Fatto sta che gli ispettori ambientali hanno fatto appello alle autorità affinché possano intervenire e bonificare l’area in questione.

GUARDA IL VIDEO