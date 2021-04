Un cortometraggio per raccontare la storia del movimento operaio italiano nella dura e sanguinosa storia delle lotte che i lavoratori italiani, già dall’inizio del secolo scorso, hanno condotto per la loro emancipazione. Al nome di questo centro dei Monti Dauni è legato un avvenimento di violenza e di sangue: l’eccidio di Candela dell’8 settembre 1902. L’istituto tecnico Giannone Masi di Foggia, vincitore del bando “Cinema per la Scuola”, presenta “L’eccidio di Candela”, un cortometraggio realizzato in collaborazione con il Comune di Candela e la Provincia di Foggia e che vede la partecipazione di oltre 200 tra studenti, ex alunni e famiglie, accompagnati dalle docenti Donata Melchionna e Anna Rita Magnatta.

Un progetto didattico di tutto spessore che vede i ragazzi impegnati in cinque laboratori di sceneggiatura, regia, scenografia, produzione, personaggio tenuti da esperti professionisti di tutto rilievo: Tiziana Cristiano, scrittrice e sceneggiatrice autrice del romanzo “Il principio della rana”, ha scritto e diretto numerosi cortometraggi tra cui “Free All”, vincitore tra gli altri, del Cefalú Film Festival e della menzione d’onore al Canada Short Film Festival. Come sceneggiatrice ha vinto tra gli altri il primo premio Best Comedy al London festival; SALVATORE METASTASIO, pluripremiato attore e regista, noto per il documentario “Uno scatto nell’Agri”, i film “Cruel Tango”, “Ovunque Miracoli” e “A sud del sud”. ANDREA ANTONELLI, direttore responsabile della Compagnia Epica di Roma specializzata in commedie storiche ambientate attraverso i secoli. GIULIA MORGANI, attrice, sceneggiatrice e scrittrice. Recita in numerosi lungometraggi tra i quali “Sorelle” di Marco Bellocchio, “Multiplex” di Stefano Calvagna,” Freddy Hotel” di Max Amato, “In nomine Satan” di Emanuele Cerman.

PERCHE’ UN CORTO. Gli studenti di oggi sono immersi quotidianamente in un mondo di immagini e la frequentazione assidua di prodotti audio visuali sta plasmando in maniera inconsueta le modalità di lettura delle informazioni e sta modificando e sviluppando nuove forme di intelligenza. Il cortometraggio “L’Eccidio di Candela” permette di affrontare un tema storico importante con tecniche innovative di narrazione, comunicazione e sperimentazione visiva, con una propria autonomia di linguaggio e pubblico. Il Giannone-Masi ha pensato a questa iniziativa per permettere ai suoi studenti di acquisire progressivamente gli strumenti per conoscere e affrontare realtà ed esperienze all’interno e all’ esterno dell’ambito scolastico.

Comunicato Stampa