Il parroco della Parrocchia del Santissimo Crocifisso di Orta Nova ha annunciato delle novità riguardanti le strutture sportive a disposizione dell’annesso oratorio. Don Ignazio Pedone, con un post su Facebook, ha salutato l’avvio del cantiere per la costruzione di un campo di calcetto coperto.

“Finalmente, dopo anni di attesa – afferma il parrocco – il campo di Calcetto della Parrocchia SS.Crocifisso e dell’Oratorio ANSPI San Gerado, potrà consentire lo svolgimento delle attività sportive al riparo dalle intemperie e dal freddo, grazie a questa tipologia di copertura (ndr. in foto) installata per la prima volta in tutta la Puglia”.

“La struttura si rinnova in tutta la sua veste con nuove dimensioni, nuovo tappetino erboso di ultima generazione e l’aggiunta di Tavoli da Ping Pong per esterno” – aggiunge Don Ignazio Pedone. “Vi aspettiamo in tanti per scaricare tutto lo stress dovuto alle lunghe limitazioni e per divertirci insieme”.