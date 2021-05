Le compagini politiche di opposizione, in data 13 maggio, hanno redatto una lista composta da 10 interrogativi rivolti al sindaco di Stornarella, Massimo Colia. Nella missiva (a firma di Alleanza Democratica, Forza Italia e Fratelli D’Italia) si richiedono chiarimenti in merito a tematiche che variano dall’ambiente, ai rifiuti, passando per le infrastrutture ei concorsi pubblici. “Al servizio della comunità ed animati dall’amore per la propria terra, nonostante la delicatezza del momento, la quale, infatti, non deve costituire un comodo alibi per giustificare inerzia, inadempienze e, peggio, inefficienze politiche” – si legge nella lettera – gli scriventi “espongono gravi criticità amministrative, in ambiti, sfere tematiche e contesti, con un forte impatto sulla vita quotidiana dei cittadini”.

Le forze politiche firmatarie della lettera, nello specifico, chiedono al sindaco “Come mai la Raccolta differenziata tarda ad arrivare nel nostro Comune, nonostante più volte annunciata ed, addirittura, predeterminata in scadenze

amministrative mai rispettate?”, “Come mai in sette anni di Sindacatura Colia non è mai stato bandito un Concorso per il reclutamento dei nuovi Vigili Urbani, con l’aggravante di far precipitare il nostro Comune in una situazione di totale assenza del servizio di Polizia Municipale?”. Inoltre, al terzo punto, si richiede come mai alcune aree del paese siano abbandonate al degrado e al disturbo della quiete pubblica.

Le opposizioni puntano l’attenzione anche sul verde pubblico, chiedendo come mai ci siano stati degli interventi peggiorativi nel centro cittadino, “con nuovi innesti non rispettosi del modello architettonico di Piazza Umberto I”. Continuando si legge: “Come mai non si è ancora provveduto alla rimozione delle ormai famigerate Ecoballe dal luogo in cui sono state sversate illecitamente in spregio della tutela dell’ambiente?” e ancora “Come mai incuria e degrado, con non pochi episodi di saccheggio notturno, costituiscono lo stato in cui versa la struttura del centro polivalente per i disabili di cui si aspetta l’inaugurazione?”

In merito alle infrastrutture sportive, gli scriventi chiedono spiegazioni anche sulle condizioni del campo sportivo, in merito al quale l’amministrazione comunale è stata destinataria di finanziamenti. “Come mai l’assegnazione dei nuovi alloggi popolari è in fase di stallo in pregiudizio degli aventi diritto?”. “Come mai alcuni tratti della viabilità urbana risultano ammalorati? Al Sindaco, agli assessori e Consiglieri delegati si chiedono spiegazioni in merito, confidando, altresì, in un loro successivo intervento a tutela dei cittadini e per la risoluzione dei problemi suesposti” – conclude la lettera.