Torna il ciclismo sulle strade di Orta Nova, con il primo Trofeo Pantani RDR Bikes dedicato agli esordienti e agli allievi. Il prossimo 30 maggio, infatti, si terrà una gara in linea all’interno di un circuito cittadino predisposto nella zona industriale del Comune dei Cinque Reali Siti. L’evento sportivo, inserito nella programmazione ufficiale dell’anno agonistico 2021 della Federazione Ciclistica Italiana, prevede un numero di partecipanti di massimo 80 giovani ciclisti che giungeranno da tutte le parti d’Italia.

Sarà dunque una bella vetrina per la città di Orta Nova che, tramite l’associazione organizzatrice, la Pantani RDR, sta predisponendo anche tutta la macchina dell’accoglienza. La carovana si riunirà in via d’Angiò, nella zona antistante il locale Decanter, e la partenza è prevista per le ore 9:30 per gli esordienti e 10:45 per gli allievi. Il circuito cittadino (ndr.in foto), secondo quanto riferito a questa testata da uno degli organizzatori Luigi Marseglia, si snoderà lungo Via Carlo D’Angiò, via Saragat, via Michele di Pergola, via Stornara, prima del rientro su Via d’Angiò. Al termine della corsa si terrà la premiazione, alla presenza degli organizzatori e di una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“Prima ancora della partenza di questo evento – affermano gli organizzatori – è stato raggiunto un importante traguardo per la città di Orta Nova. Due associazioni che si occupano di ciclismo hanno deciso di fondersi per dare vita alla ‘Pantani RDR Bikes’ e proporre così iniziative ancor più partecipate. Questa nuova sinergia è una bella notizia per lo sport di questa città che, dopo una fase di stop causata dalla pandemia, vuole tornare a fare aggregazione, coinvolgendo tutte le fasce d’età”.

