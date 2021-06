E’ stato ufficializzato il programma della festa patronale 2021 ad Orta Nova che, anche quest’anno, prevedrà soltanto eventi a carattere religioso, nel rispetto delle normative anti-covid che ancora impongono il massimo dell’attenzione. La festa di Sant’Antonio da Padova – così come riportato dal programma ufficiale stilato dal parroco Don Donato Allegretti e dal Comitato Festa – quest’anno sarà dedicata ai temi dell’amore in famiglia, della capacità di educare i figli e di animare i luoghi e le comunità con valori positivi.

Per tutta la durata della festa, il Punto Carità della Parrocchia BVM dell’Addolorata promuoverà una raccolta di generi alimentari per i più bisognosi, finanziata attraverso la vendita del Pandolce di Sant’Antonio. Sono già iniziati, invece, i momenti di preghiera per la tredicina in onore del Santo Patrono di Orta Nova. Lo scorso 31 maggio, il simulacro del santo è stato intronizzato durante la Santa Messa presso la Chiesa Madre. Da segnare sull’agenda l’appuntamento di martedì 8 giugno, quando la dottoressa Lara Vinciguerra (mediatrice familiare del Centro Antiviolenza di Foggia) darà vita ad un incontro di spiritualità e cultura dal titolo “Stare in famiglia con gioia”. Il 10 giugno tornerà nella parrocchia che lo ha avuto per la sua ultima esperienza di parroco prima di diventare vescovo, Monsignor Giacomo Cirulli, attuale pastore delle diocesi di Teano-Calvi e Alife-Caiazzo.

Il programma culminerà nella giornata del 13 giugno, festa di Sant’Antonio da Padova, con la Santa Messa della benedizione del pane (ore 7:30) presieduta da Don Leonardo Torraco, la Santa Messa di Ringraziamento degli uomini dei campi con la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli (ore 11) e a seguire, in Piazza Pietro Nenni, presso la colonna di Sant’Antonio, ci sarà la consegna delle chiavi della città alla presenza del sindaco Domenico Lasorsa. La Santa Messa della sera sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, il quale ha già annunciato che al termine della celebrazione si recherà in via Stornara per inaugurare la nuova croce dei Cappuccini che è stata vandalizzata qualche giorno fa.