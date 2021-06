Si scaldano i motori della campagna elettorale per le elezioni amministrative di Candela. Lo scorso sabato si è tenuto il primo comizio della compagine civica di Candela protagonista, al momento l’unica alternativa all’attuale sindaco Nicola Gatta. In questa formazione milita Nino Santarella, già Sindaco per un decennio del Comune dei Monti Dauni, tra l’altro proprio con l’attuale primo cittadino che allora svolgeva il compito di Vicesindaco. Intervistato da Il Megafono, Santarella spiega le motivazioni per le quali ha deciso di tornare nell’agonè politico candelese, animando questa nuova compagine di Candela Protagonista. “Per troppo tempo la dialettica politica nel nostro Comune è stata praticamente ridotta a zero. Infatti non si vedevano comizi in piazza da almeno cinque anni, in quanto il sindaco, non avendo una vera opposizione, non ha sentito la necessità di incontrare i cittadini”.

Con Candela Protagonista – molto attiva sui canali social – negli scorsi mesi gli attivisti hanno messo in evidenza alcune delle inefficienze dell’attuale amministrazione, a partire dalla scarsa trasparenza, fino ad arrivare a presunti sprechi nei bilanci e ai progetti per impianti a biometano. Ma in linea generale i temi della campagna elettorale saranno sicuramente il rilancio della zona industriale, lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti, le problematiche sociali e lavorative, dopo la fase del covid. “Devo dare atto che il sindaco ha saputo gestire bene la fase della pandemia, facendo una buona prevenzione” – afferma Santarella. “Ma su tante altre cose questa amministrazione è stata inefficace, io la definisco inadeguata, su tanti aspetti. Il comizio è stato un nostro primo incontro con la popolazione, nei prossimi mesi continueremo a sottoporre all’attenzione dei candelesi le inefficienze amministrative e la inadeguatezza di questa amministrazione nell’affrontare le sfide. Tuttavia non dobbiamo illuderci – sottolinea Santarella – perché il percorso per arrivare alla meta è ancora lungo ed arduo. C’è da scardinare un sistema radicato in buona parte della comunità e non sarà facile”.

Per le elezioni che si terranno nel prossimo autunno, Candela Protagonista non ha ancora deciso un candidato sindaco. Seguiranno incontri e confronti per giungere ad una proposta, nel frattempo si stanno aggregando dei giovani che si avvicinano per la prima volta all’attività politica, sotto l’egida di un politico navigato come Santarella. È il momento anche di parlare di possibili alleanze ma, su questo, Santarella ci tiene a precisare che il campo sia piuttosto ristretto. “L’attuale Sindaco ha praticamente smobilitato tutte le sezioni di partito e le associazioni” – afferma. “Per questo motivo il campo delle alleanze è attualmente limitato. Dobbiamo impegnarci tutti nel tentativo di riportare Candela al lustro che merita. Per l’osservatore esterno può sembrare che tutto vada bene perché si fanno un sacco di eventi di successo, ma è nella quotidianità amministrativa che ci sono delle lacune”.