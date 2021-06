La compagine politica di Rivoluzione Orta Nova, con un post su Facebook, ha posto l’accento sul posizionamento delle giostre in occasione della festa patronale. Queste insistono in una zona non molto distante da una casa di riposo per anziani e dunque si presuppone che con la musica ad alto volume possano arrecare disturbo alla quiete degli alloggianti.

“Il sindaco Lasorsa non ne azzecca mai una” – affermano da Rivoluzione Orta Nova. “Il Comune di Orta Nova ha previsto lo stazionamento delle giostre in occasione della Festa Patronale, come di consuetudine in Via d’Angiò. Peccato che i poveri giostrai quest’anno saranno costretti a permanere sul campo comunale in terra battuta con le conseguenze immaginabili in caso di piogge e maltempo”.

“Ma c’è dell’altro. Quest’anno le giostre sono state collocate a ridosso della RSSA Villa Santa Maria, nello specifico a pochi metri dalle camere degli anziani ospiti che, a quanto pare, saranno evidentemente impegnati a gestire i turni del tagadà e delle macchine da scontro, invece che riposare in tranquillità e silenzio!!! Una domanda sorge spontanea: ma chi è il genio che ha queste idee da record dei primati?”.