Da giorni circolano sul web le drammatiche immagini di una madre con i suoi figli minori costretti a dormire all’addiaccio in un cortile di un condominio di Orta Nova. Non sono chiare le condizioni che abbiano determinato questa situazione, ma la questione è stata presa in carico dai servizi sociali del Comune che si sono messi alla ricerca di una soluzione per dare una degna sistemazione a questa famiglia.

Infatti, nelle ultime ore, il sindaco Domenico Lasorsa ha informato la cittadinanza di aver trovato, insieme agli uffici competenti, una soluzione abitativa per questo nucleo familiare. “Vi informiamo che la famiglia indigente, che da alcuni giorni stava dormendo in strada, in queste ore sta per essere trasferita in una struttura di emergenza individuata dall’assistente sociale con l’ausilio della Polizia Locale” – afferma in una nota il sindaco.

“Lo sappiamo che ormai viviamo in un’era digitale dove ogni situazione viene spettacolarizzata. Ma quando ci sono situazioni delicate come queste, e le istituzioni si muovono, devono farlo nel riserbo più assoluto. Non si può sempre e comunque pubblicare ogni cosa. Questo è per spiegare che l’amministrazione, e l’assistente sociale, non sono mai stati fermi. Ma hanno monitorato costantemente la situazione fino a trovare questo tipo di soluzione”.