Lorenzo Orsetti è un ragazzo di Rifredi, un sobborgo di Firenze, che, sentendo ciò che i curdi stavano subendo sia da parte dei daesh (sedicente Stato islamico) sia da parte dei turchi, decide di partire e di andare in prima linea a combattere al fianco dei curdi per la loro libertà. Lorenzo è un anarchico convinto e ritiene che il confederalismo democratico, teorizzato da Abdullah Öcalan e realizzato nella regione del Rojava, nel nord-est della Siria, sia la forma di governo migliore e decide di impegnarsi attivamente in questo senso. Orsetti, nome di battaglia Tekoşer Piling, muore durante un combattimento il 18 marzo 2019. La sua testimonianza è racchiusa in un libro dal titolo “Orso”, che raccoglie interviste, email, post sui social che Lorenzo ha prodotto durante la sua esperienza curda. Il messaggio è immediato, rispecchia la volontà di essere lì per amore della giustizia. E’ un libro forte, commovente, davvero profondo. I fondi ricavati dalla vendita di questo libro vanno a supporto della Mezzaluna rossa curda.

Tashrib bamia: una zuppa di okra e bocconcini di agnello.

Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo. Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così; non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, eguaglianza e libertà. Quindi nonostante questa prematura dipartita, la mia vita resta comunque un successo, e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra (p. 3).

Lorenzo ORSETTI, Orso, Red Star, Roma 2021.

E’ facilmente reperibile in versione cartacea sui siti delle maggiori librerie online italiane (mondadoristore.it, unilibro.it, ibs.it).