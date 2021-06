Roseto Valfortore è a lavoro per potenziare la propria offerta turistica. Per farlo sta cercando di coinvolgere dei Tour Operator molto attivi a livello regionale, le istituzioni locali e le realtà private che si occupano di ricettività. La speranza è quella di offrire dei pacchetti turistici che possano allettare coloro che amano immergersi nella natura per vivere dei giorni di relax e intrattenimento.

Il progetto è nato da una visita avvenuta domenica scorsa da parte di un Tour Operator di Puglia et Mores, per un sopralluogo sui servizi, sulle attività turistiche e sulle strutture ricettive, sia comunali che private. Quest’ultimo è stato accompagnato dal consigliere con delega al turismo, Stefano Rossi, per dare un’occhiata a tutto il potenziale che Roseto Valfortore ha da offrire (a partire dal paesaggio, l’aspetto naturalistico, la cooperativa di comunità che si sta adoperando in diversi settori, le e-bike, la piscina, le aree da pic nic “La Rocchetta” e “La Petrera”, i campi da gioco, il forno a paglia e tanto altro) e verificare la possibilità di preparare pacchetti turistici dedicati.

Uno è già in corso e vede protagonista il Comune di Roseto insieme a quelli di Biccari e di Troia, ma si sta lavorando su pacchetti turistici personalizzati in modo da promuovere la bellezza autentica del territorio e che vedrà protagonisti anche e soprattutto le attività private (b&b e ristoratori locali) e i servizi che Roseto ha da offrire, collaborazioni in sintonia e sinergia. “Inutile dire – affermano in una nota, dal Comune di Roseto – che parliamo di una grande opportunità in quanto il Tour operator è di livello regionale, uno dei primi e dei più noti i Puglia”.