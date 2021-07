Saint-Vincent, 30 giugno – Nazionali e Master. A festeggiare il titolo Nazionali e la promozione nella massima categoria è stato il pugliese Giovanni Triunfo (di Orta Nova), che vince alla bella contro Riccardo Barbini. Terzi classificati Michele Gatta, anche lui promosso nella categoria Nazionali Pro e Antonio Buta.

Triunfo torna alla ribalta dopo quattro anni nella categoria dei Nazionali, un finale di stagione perfetto per il Campione Europeo (2009) che a Gallipoli a gennaio del 2020 ha conquistato la terza prova Fibis Challenge dimostrando quanto la nuova formula di gioco fosse effettivamente ricca di colpi di scena. Dall’altra parte del tabellone Riccardo Barbini ha vinto contro Sebastiano Gargiulo negli ottavi, con Fioravante Vecchione nei quarti e con Antonio Buta in semifinale, sfiorando poi in finale la promozione nella massima categoria.

Al termine delle finali dei Campionati Italiani ‘Nazionali’ i promossi nella massima categoria sono: Giovanni Triunfo, Michele Gatta, Vincenzo Maucieri e Fioravante Vecchione. La vittoria di Triunfo già all’11° posto in classifica dopo la 9^ prova Fibis Challenge di Salerno, non ha variato la classifica e quindi al 16° posto si conferma Carlo Diomajuta.

A trionfare nella categoria Master è stato Vincenzo Consagno che si è imposto in finale contro Angelo Grimaldi, entrambi promossi nella categoria dei Nazionali. Terzo posto per Sandro Foroni e Fernando Danilo Moscatelli. Arrivato al tabellone finale, Consagno ha battuto Giuseppe Panzica negli ottavi e Alberto Forestieri nei quarti. Poi è arrivata la vittoria in semifinale contro Sandro Foroni. Per Angelo Grimaldi invece, una giornata perfetta che non ha trovato compimento in finale. Il siciliano tesserato in Toscana in precedenza aveva eliminato Alessio Pecorini negli ottavi, Antonio Martuscelli nei quarti e il giovanissimo Fernando Danilo Moscatelli in semifinale.

Fonte: fibis.it