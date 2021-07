Dopo 10 mesi di volontariato in Italia (ad Orta Nova), Vaida torna in Lituania e saluta la terra che l’ha accolta, rimarcando tutte le cose che non dimenticherà mai. Il suo articolo.

L’aereo è atterrato in un piccolo paese verde. Ho sbirciato dalla finestra. Paesaggi familiari mi hanno accolto con un sorriso e un saluto “bentornato a casa”. Dopo più di 10 mesi all’estero, sono finalmente tornata in Lituania. Un piede ha toccato il suolo, non molto tempo fa bagnato dalla pioggia. Il cuore ha iniziato a battere un po’ più forte e la gioia sincera mi ha colpito forte. Ma una piccola parte di me si è subito avvolta nella nostalgica tristezza. Il verde è bello, ma non ci sono né palme né ulivi. I sistemi di legge e di regolamentazione sono meglio controllati ma il calore della comunità è rimasto in…Italia. Aprendo il mio bagaglio, ho iniziato a prestare attenzione alle cose stimolanti che ho portato a casa dal mio volontariato a Orta Nova.

Prima di tutto, ho avuto molte avventure divertenti avvenute a causa delle differenze culturali. Sono venuto in Italia da nordeuropeo assoluto, non potendo attraversare le strade, comprare prodotti al mercato a causa delle code disordinate o trovare i biglietti dell’autobus (sinceramente, continuo a non capire perché lo devi comprare al bar). Non avevo idea delle verdure locali. Le parole Cima di rapa sembravano un incantesimo! Inoltre, non parlavo una parola in italiano e ascoltare l’Ortese mi ha fatto preoccupare se sono davvero nel paese in cui dovrei essere. Ma con il tempo tutto stava cambiando e pian piano sono diventato più “locale”.

Non è stato difficile innamorarsi dell’Italia. Questo paese è pieno di colori: una delle culture più ricche e uniche. Anche se la maggioranza in Lituania è cattolica, non ho mai conosciuto così tanti santi! E non ho mai visto sculture di loro. Non abbiamo l’abitudine di goderci la siesta e di fare tante feste divertenti. Inoltre, la cultura della cucina in Italia è…più che straordinaria! Quei mesi a Orta Nova, ho mangiato senza sosta. Sempre squisito, buonissimo e sempre tanto. Ora conosco centinaia di modi per cucinare la pasta e ho iniziato a coprire i miei piatti con fogli di salsa rossa. Brava, Italia! Mi hai regalato un ottimo libro di ricette per tutta la vita.

Oltre al libro di cucina ho anche un album di foto pugliesi. Bella Puglia! C’è un motivo se la gente continua a dire che se vuoi paesaggi stimolanti e un mare bellissimo, devi andare in Puglia. A causa del Covid non ho potuto viaggiare molto. Ma tutti i posti che ho visto erano mozzafiato. Alberobello ricorda una scena di una fiaba, Bari è l’immagine di un classico film italiano, Polignano a Mare ti invita a trovare nuovi modi per amare il mare e Orta Nova… Orta Nova è la vista che non dimenticherò mai, qualunque cosa accada.

Alla fine, con tutti i ricordi ho ricevuto anche un pezzo di cuore dall’Italia. Il cuore che mi ha dato la comunità locale. Ho ritrovato le mie famiglie italiane ad Orta Nova e sono diventato un vero cittadino (anche se falso). Non mi sono mai sentita più amata di quando ero in Italia. E probabilmente non lo farò mai. Gli italiani hanno aperto la loro porta e il loro cuore a questa strana ragazza del nord. Quella che prima non sapeva dire una parola in italiano. Quella che non è stato in grado di camminare senza paura di ottenere una multa o capire come funziona uno qualsiasi dei sistemi. Ma ora sono a casa. Fisso i ricordi che ho portato con me. Pazzo e bello allo stesso tempo, come vivere nel film “Benvenuti al Sud”. Sento ancora di non aver detto un grazie adeguato al Paese che mi ha dato così tanto. Forse un giorno lo farò. Perché una volta che vieni in Italia, il tuo cuore rimane lì per sempre.

Vaida Krikštaponyte