STORNARELLA (foto di repertorio) – E’ stato da poco pubblicato il cartellone degli eventi estivi del Comune di Stornarella, per ciò che riguarda l’estate 2021. Sono tante le attività ricreative che sono state individuate nei giorni dei mesi di luglio e agosto, in un momento storico segnato da una timida ripartenza dopo le ondate pandemiche. Anche le associazioni e le attività del territorio prenderanno parte al programma stilato dall’amministrazione comunale del centro dei Reali Siti, con eventi per tutte le fasce d’età.

Le “Notti Magiche” di Stornarella prenderanno le mosse dalla serata del 9 luglio, quando in largo Mazzini ci sarà l’evento “Cantando Insieme” con il Dj di Radio Sole e Giansax. Il 12 luglio ci sarà spazio anche per lo sport e il divertimento, con un torneo di calcio balilla umano organizzato dall’APS Le Rane in Villa Comunale. Anche il teatro si prenderà la scena a Stornarella, in particolare con lo spettacolo de “I Corteggiatori” il 13 luglio, il Viaggio al centro della Terra l’11 agosto, “Atalanta” il 17 agosto e “La famiglia Scurdajol” il 20 agosto. Il 25 luglio è prevista anche una mostra d’arte collettiva che si terrà in Piazza Umberto I, con l’esposizione che sarà a cura di Art Studio di Elia di Tuccio. Ad agosto torna il tradizionale appuntamento con la premiazione dei neo-diciottenni, evento giunto alla 7a edizione che si terrà in Largo Duomo il 1° del mese. Tanti saranno anche gli appuntamenti con proiezioni di film all’aperto. Il cartellone culminerà con la festa patronale del 5 agosto, il cui programma ricreativo sarà incentrato sul tributo musicale a Massimo Ranieri. Domenica 8 agosto, invece, si terrà l’evento “Stornarella Premia” durante il quale l’amministrazione comunale premierà le eccellenze locale. A seguire un tributo a Rino Gaetano. La serata successiva sarà animata da Micky Sepalone e Angela Piaf con il concerto “Napoli: L’Allegria e il ritmo”. Torna anche il suggestivo evento della Pro Loco, la Notte di San Lorenzo con il Naso all’insù che si terrà a Parco San Francesco nella serata del 10 agosto. Il programma si concluderà il 19 settembre con l’11° raduno di auto d’epoca a cura del Class Club. (ndr. nella locandina tutte le date).

“Il calendario degli eventi estivi pubblicizzato da qualche giorno” – sottolinea l’assessore alla Cultura, Brigida Cifaldi – adesso si è arricchito con tre nuove date: 13 luglio, 11 e 17 agosto, grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Galleria Manfredi di Lucera, la quale abbiamo avuto modo di apprezzare già lo scorso anno, nell’ambito del progetto culturale Periferie al centro e ai due spettacoli teatrali organizzati nella villa comunale. Anche quest’anno il luogo prescelto per gli spettacoli è lo stesso. L’obiettivo sarà sempre lo stesso, ossia la diffusione sul territorio del teatro come occasione di crescita culturale e sociale, come opportunità non più per pochi, come luogo di aggregazione e incontro, dialogo e confronto. Anche quest’anno, non mancherà l’apporto l’Ascd Teatro e Musica e i No Actors, che il 20 agosto, sempre in villa comunale, porteranno in scena lo spettacolo teatrale in vernacolo La famiglia scurdajol. Tra gli eventi in programma – conclude l’assessore – non potevano mancare quelli dedicati a festeggiare i neo-diciottenni e le eccellenze scolastiche, entrambi giunti alla settima edizione”.

“Abbiamo pensato ad un calendario di eventi molto variegato” – afferma a Il Megafono, il sindaco di Stornarella Massimo Colia. “Un cartellone che comprende degli appuntamenti di diversa tipologia, dalla proiezione di film per bambini alle rappresentazioni teatrali di qualità. Volevamo soddisfare tutte le fasce d’età, con una proposta che assicura intrattenimento per ben due mesi. In questo momento in cui l’emergenza Covid non è del tutto superata, sarebbe stato contraddittorio puntare su un evento di massa, magari con un grande nome dello spettacolo, al cui evento avremmo dovuto limitare gli accessi. La nostra scelta è stata ponderata anche sul fatto che gli Enti non sempre dispongano delle risorse economiche per poter puntare su grandi nomi. Io personalmente non credo in questo tipo di economia, credo in un cartellone fatto in maniera sobria che possa accontentare tutti, coinvolgendo magari le realtà virtuose del territorio. Infine invito tutti a guardare il cartellone – conclude il sindaco – per prendere parte agli eventi che possano soddisfare i singoli gusti personali”.