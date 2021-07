Dallo scorso 1° luglio è entrata in vigore l’ordinanza emergenziale del sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, per affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla ditta Picon srl, per consentire nel frattempo al Comune di espletare una gara-ponte, dopo l’interdittiva antimafia che ha riguardato la Tecneco. Con un video postato sui social, lo stesso primo cittadino ha spiegato la ratio della decisione, riprendendo quanto la maggioranza aveva già affermato durante l’ultimo consiglio comunale.

Nelle ultime ore, però, il consigliere comunale ed ex sindaco, Dino Tarantino ha mostrato delle immagini di rifiuti depositati presso il CCR, dopo la quotidiana raccolta per le vie della città. “In riferimento all’Ordinanza Sindacale – afferma l’attuale consigliere d’opposizione – la scelta della nuova società che oggi gestisce la raccolta dei rifiuti ad Orta Nova, ad una settimana dall’inizio dell’intervento è in emergenza in quanto, come potete notare dalle foto c’è una potenziale discarica di rifiuti all’interno del centro di raccolta, qui ad Orta Nova, con l’alto rischio di incendio. Inoltre, se la vogliamo dire tutta, ad una settimana dall’inizio dell’intervento non si è ancora vista una spazzatrice per pulire le nostre strade. Per tale motivo, chiedo al Sindaco, titolare dell’Ordinanza, di attivare verso la società tutte le clausole di addebito e di recedere dal contratto tra le parti in quanto da una settimana inadempiente”:

Dal canto suo, il sindaco Domenico Lasorsa, nelle scorse ore, aveva diffuso un video su Facebook con il quale motivava la scelta di questa ordinanza emergenziale. “Siamo stati previdenti – ha affermato il primo cittadino – abbiamo evitato che i rifiuti rimanessero per strada o peggio, come accaduto nelle precedenti amministrazioni, che i cittadini fossero invitati a trattere i rifiuti sui balconi (ndr. in riferimento all’ex sindaco Tarantino). Con questa ordinanza avremo il tempo per aggiudicare il servizio attraverso una gara che è già stata pubblicata e che darà ad Orta Nova la possibilità di avere un gestore definitivo”.