Smartphone e tablet sono ormai nostri compagni fidati nella vita di tutti i giorni: non più soltanto semplici strumenti per la comunicazione interpersonale, i dispositivi mobili consentono oggi infatti di svolgere numerose attività ponendosi come un importante supporto sia a livello professionale e lavorativo che nell’intrattenimento e nella risoluzione di piccole e grandi problematiche.

Uno dei settori che ha maggiormente trovato beneficio dall’evoluzione tecnologica e dalla diffusione delle applicazioni mobili è stato certamente quello legato al mondo del food, grazie a software che riescono a coprire diverse esigenze sia dei consumatori finali che degli operatori commerciali.

Come le app hanno cambiato le nostre abitudini. Che le app per dispositivi mobili fossero strumenti dalle innumerevoli potenzialità lo si era capito sin da subito: grazie alla loro praticità d’uso, questi piccoli programmi si sono infatti rapidamente imposti sul mercato, soddisfacendo i bisogni di qualsiasi fascia di utenza.

In pochi anni, le applicazioni sono riuscite a entrare in qualsiasi settore in maniera trasversale: tramite app possiamo effettuare acquisti online, inviare messaggi ad amici, familiari e colleghi di lavoro, condividere file, comunicare con la pubblica amministrazione e svolgere tante altre attività in maniera davvero comoda. L’utilizzo delle applicazioni, peraltro, ha visto un vero e proprio boom nel campo dell’intrattenimento, dove non mancano proposte per guardare film o ascoltare musica direttamente da mobile, oppure per giocare ai MOBA, ai casino online o a uno dei tanti altri titoli presenti negli store.

Proprio i casino digitali sono stati tra i principali artefici di questa rivoluzione, grazie alla loro capacità di portare le emozioni di giochi già tradizionalmente amati da tantissime persone sui dispositivi tecnologicamente più avanzati, a tutto vantaggio dell’utente finale, che può così divertirsi e passare il tempo con slot, roulette e tante altre proposte Dalle esperienze delle sale gioco online, abili a coniugare svago, semplicità d’uso e sicurezza, negli anni hanno preso spunto operatori appartenenti anche a settori molto differenti, che hanno saputo cogliere i vantaggi di questo cambiamento epocale per dare vita a servizi sempre più efficienti.

Offerte, delivery e tanto altro: cosa offrono le app del settore food. Nel mondo della ristorazione e del food in genere, le applicazioni mobili hanno portato una vera e propria ventata di novità, dando la possibilità agli utenti di accedere a nuove interessanti opportunità.

L’esempio delle app di delivery è sotto gli occhi di tutti: Just Eat, Deliveroo, Foodora, Alfonsino, sono solo alcuni dei brand divenuti di uso comune per migliaia di persone, che attraverso pochi tap sul dispositivo possono ordinare pizza, sushi e ogni altro piatto al proprio ristorante preferito e riceverli a casa all’orario concordato.

Per chi invece vuole organizzare una serata romantica o una cena tra amici direttamente all’interno di un locale, è possibile utilizzare delle app dedicate alle prenotazioni online, come nel caso di The Fork o di TripAdvisor.

In entrambi i casi, queste applicazioni si basano sulla geolocalizzazione, ossia sulla possibilità di localizzare il dispositivo e individuare tutti i locali presenti in un dato raggio chilometrico, in modo tale da facilitare la scelta in fase di prenotazione, un’opzione questa che rende le app particolarmente utili anche quando ci si trova in viaggio e si è alla ricerca di un posto che possa soddisfare la propria voglia di buon cibo.

Oltre alle tante opzioni per prenotare o ordinare a domicilio, con le app è possibile accedere anche a interessanti sconti attraverso speciali coupon e promozioni. Too Good To Go, app antispreco che sta letteralmente spopolando in tutta Italia, permette per esempio di acquistare delle magic box contenenti cibo invenduto ma assolutamente buono da consumare, mettendo così in contatto il consumatore in cerca di risparmio con il negozio che si trova a dover smaltire una data quantità di prodotti a un prezzo ribassato. Too Good To Go garantisce un vantaggio economico, ma anche rispetto dell’ambiente e sostenibilità, abbattendo gli sprechi sotto diversi punti di vista.

Per quanto riguarda la ricerca del risparmio, ovviamente è impossibile non citare in chiusura di articolo le app legate alle principali insegne commerciali, da Lidl a Carrefour, che consentono di gestire a 360° il rapporto tra cliente e supermercato, attraverso la disponibilità di volantini digitali, raccolte punti e tante altre opzioni che permettono in molti casi di ricevere sconti personalizzati e rimanere in contatto con il proprio punto vendita di riferimento.

