La Direzione Generale del Policlinico Riuniti di Foggia ha attivato, nell’ambito del Piano aziendale di emergenza Covid, un primo livello di allerta.

E’ già attivo, infatti, al piano superiore del Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti un ampio reparto di Malattie Infettive, diretto dal Prof. Sergio Lo Caputo per 24 posti letto che potranno essere incrementati fino a 35 posti letto dal prossimo 1 agosto, nel caso di necessità. E’ previsto, inoltre, nel primo livello l’attivazione del Nucleo Covid e dei relativi percorsi nelle discipline di Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia, Dialisi e Rianimazione. Tali sezioni, pur attivate, attualmente non registrano degenti.

“A seguito della fotografia giornaliera dei contagi, l’attivazione del primo livello di allerta Covid rappresenta, nell’ambito del Piano aziendale di emergenza Covid, un’ulteriore risposta del Policlinico Riuniti di Foggia nella lotta al virus a conferma del massimo impegno per garantire la migliore assistenza sia per le condizioni acute di emergenza urgenza che per la continuità assistenziale” – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli.

Comunicato Stampa