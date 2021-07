Papa Francesco ha indetto la celebrazione della Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Nella casa di accoglienza per anziani “Madre Tarcisia Vasciaveo” di Orta Nova è stata celebrata, per l’occasione, una santa Messa Officiata da Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, hanno concelebrato il nuovo cappellano don Vincenzo Amoreo, il co-parroco don Angelo Festa e Don Michele Piano ormai a riposo.

“Si ringrazia la Misericordia di Orta Nova per aver accettato l’invito a partecipare con la presenza degli anziani da loro assistiti, l’associazione Amici del Sorris” sempre presente al nostro fianco” – fanno sapere in una nota dalla casa di riposo. Presente anche l’amministrazione comunale rappresentata dall’Assessora dott.ssa Dora Pelullo, la

consigliera dott.ssa Francesca D’Alario e l’Assistente Sociale dott.ssa Lucia Cataldo.

“Un grazie alle famiglie presenti” – continuano le suore. “Tanti sono stati i momenti di partecipazione e commozione da parte di tutte le nonne/ospiti e dei presenti cominciando dal ringraziamento al caro don Michele, al ricordo delle vittime del coronavirus con l’accensione di una lampada in loro suffragio, al volo dei palloncini alla fine della festa”. A Sua Ecc. Mons. Renna è stato donato un vaso preparato dalle nonne/ospiti (ndr. in foto). Inoltre è stata allestita per l’occasione una mostra di tutto il lavoro manuale e ricreativo che le nonne/ospiti la mattina eseguono.

