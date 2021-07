I girasoli della Cascina Savino sono stati donati e consegnati al reparto di Oncologia del Lastaria di Lucera, grazie alla sensibilità di Giuseppe Savino, ideatore di Vazapp, primo hub rurale pugliese.

Raccolti direttamente nel campo, i girasoli della Cascina Savino sono girasoli speciali, di diverso colore e dimensione, gialli con sfumature nere, rosso porpora, giallo paglierino con sfumature bianche e bianchi somiglianti a giganti margherite.

Dopo la raccolta, i girasoli sono stati raccolti in mazzetti, sistemati in apposite scatole con sacchetti di acqua e consegnati al reparto di Oncologia del presidio ospedaliero Lastaria di Lucera dai Clown Dottori, corrieri speciali di gioia e amore, dell’Associazione “Cuore Foggia”, presieduta da Jole Figurella, per poi essere distribuiti a tutti i pazienti del reparto.

I Clown Dottori sono stati accolti dal Dott. Maurizio Di Bisceglie, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale ospedaliera di Oncologia Medica del Lastaria di Lucera, del Dipartimento Oncoematologico diretto dal Dott. Giuseppe Bove, e da tutto il team sanitario del reparto. L’iniziativa è un delicato gesto di gentilezza, in segno di speranza e di benessere per i pazienti oncologici del reparto e per tutto il personale.

Comunicato Stampa