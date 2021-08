Diffondiamo integralmente il comunicato stampa de L’Orta Nova Mi Piace e del Partito Democratico di Orta Nova in merito alla gara dei rifiuti.

L’amministrazione Lasorsa ha indetto una gara biennale per la raccolta porta a porta dei rifiuti e igiene urbana per un valore a base di gara pari a € 4.170.000,00 senza portare il progetto in Consiglio Comunale per la discussione ed approvazione e senza inserire tale servizio nel “Piano Biennale degli Acquisti e dei Servizi”, così come previsto dal TUEL.

Tale condotta amministrativa è fuori da ogni logica ed in evidente contrasto con le normative vigenti. Da più di un anno e mezzo la nostra città è sporca, abbandonata al degrado e alla mancanza di controlli. E purtroppo non finisce qui, chi ci governa ha deciso di non porre alcun limite al peggio!

Infatti, il suddetto progetto, a quanto pare scopiazzato in fretta e furia dal bando di un Comune limitrofo, risulta essere inadeguato e manchevole di molti servizi essenziali per la nostra Città! Questo è quello che ci ritroviamo, un miscuglio di improvvisazione ed incompetenza politico-amministrativa che sta esponendo la nostra città a un degrado inaccettabile!

