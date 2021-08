C’è uno spazio che sa un po’ di casa e un po’ di giardino, una sorta di luogo sospeso nel tempo, con un albero “improvvisato”, vasi recuperati da chissà dove, vecchie cassette di legno. E poi c’è una donna nel suo vestito bianco che mette a posto le ultime cose perché presto dovrà raccontare la storia di orso e dei suoi fantastici amici.

IL SECONDO EVENTO. “Le storie di orso” é uno spettacolo per bambini che, tra risate e sorrisi saprà stupire anche i grandi, realizzato dalla maestria delle attrici foggiane Maria e Caterina. Per favorire uno spazio di condivisione e incontro in sicurezza, seguiranno allo spettacolo giochi nel prato, carezze agli animali e apericena all’aperto a base di prodotti a Km0, curati dall’Agriturismo Moschella. L’evento si inserisce all’interno del cartellone di eventi culturali della masseria didattica.

COME FUNZIONA. Allo spettacolo può prendere parte chiunque, previa prenotazione al numero 351 558 33 18. Le storie di Orso andranno in scena il 7 agosto a partire dalle ore 18:30. Per gli adulti, l’apericena e lo spettacolo ha il costo di 22€, per apericena e spettacolo giovani (13-25 anni) 18€ mentre per i bambini € 15. Nel prezzo sono inclusi acqua e coperto, mentre le altre bevande sono escluse. I bambini da 0-2 anni entrano gratis.

L’AGRITURISMO. L’agriturismo Moschella si trova nell’omonima contrada di Cerignola (FG). E’ prima di tutto un’azienda agricola da quattro generazioni, certificata biologica dal 2017. La vocazione del territorio è soprattutto il grano, che ancora oggi produciamo, tenero e duro, ma da qualche anno l’azienda ha iniziato a specializzarsi in legumi. L’agriturismo è anche masseria didattica e si occupa di promuovere buone pratiche di sostenilità e cura dell’ambiente.

@Articolo REDAZIONALE