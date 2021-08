Bedelia è una donna bellissima, seguitissima, con tanti “issima”. Tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti la desiderano. Bedelia fa del suo corpo il suo stile di vita, l’obiettivo per lei è essere LA PIÙ bella. Succede, però, l’irreparabile: Elaiza, giovane e avvenente modella, rimpiazza Bedelia e la nostra protagonista sarà costretta riflettere sulla sua vita e sulle sue scelte. Scritto e disegnato da Leo Ortolani, “Bedelia” è un vero romanzo grafico che mostra l’evoluzione nella narrativa del fumettista parmigiano. Negli anni Ortolani ha creato molti personaggi e, tramite essi, riesce sempre a regalare al lettore narrazioni sorprendenti che, con ironia, scavano nel profondo dell’animo umano. Non ci si lasci fuorviare dall’introduzione: la storia di Bedelia è davvero profonda e il finale a sorpresa aggiunge ulteriore profondità al personaggio. Ortolani è come il vino: più invecchia, più migliora!

Se fosse cibo:

Tortelli di erbette alla parmigiana… gnam!

Racchiuso in una frase:

Bedelia non ha mai avuto una vita normale. La sua vita era all’insegna della superficialità. Un giorno qualcuno le disse che, più del suo aspetto, era interessato a ciò che aveva dentro. Lei lo guardò stupefatta e gli disse “Cosa sei, un coprofago?” (p. 93)

Edizione Utilizzata:

Leo ORTOLANI, Bedelia, BAO, Milano 2020.

