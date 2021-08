Sono 22 i casi di positività al Covid-19 ad Orta Nova. A darne notizia è stato il sindaco Domenico Lasorsa, in data 17 agosto 2021. Stando a quanto riportato dal primo cittadino sarebbero quasi tutti giovani i nuovi contagiati nella cittadina dei Reali Siti. Lasorsa, dunque, ha rinnovato l’appello a vaccinarsi per evitare una nuova ondata pandemica.

“Dall’ultimo bollettino pervenutoci questa mattina ad Orta Nova, e che fa fede ad una situazione legata al 14 agosto, ad Orta Nova ci sono 22 casi positivi” – afferma il sindaco Lasorsa. “Il dato che balza all’occhio è che di questi 22 positivi, il 90% sono ragazzi e ragazza under 25. Quindi stiamo parlando di giovanissimi. Molto probabilmente non vaccinati”.

“L’appello che facciamo è quello di vaccinarsi” – conclude il sindaco. “I vaccini rappresentano l’unica arma in nostra difesa e non possiamo rifiutarci di sfruttarla. In quanto, rifiutando il vaccino, non mettiamo in pericolo solo la nostra salute ma anche quella dei nostri cari. Vacciniamoci e facciamo vaccinare i nostri cari in quanto la vaccinazione non deve essere un obbligo ma un dovere morale.