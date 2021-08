C’è un luogo ameno dove i bambini possono toccare con mano la natura ed apprendere le tradizioni della cultura contadina. Questo luogo è l’Agriturismo Moschella, dove lo scorso 14 agosto si è tenuto il primo laboratorio sulla salsa di pomodoro che ha avuto come protagonisti i bambini ospiti della struttura ricettiva. E’ stato davvero bello seguire i più piccoli in questa avventura, nel periodo in cui tutte le nonne e le famiglie che rispettano la tradizione meridionale si adoperano per produrre le conserve di passata che serviranno per tutto l’anno.

Muniti di cestino e di tanta curiosità, i piccoli contadini hanno raccolto i loro pomodori all’interno dell’orto biologico della tenuta Moschella. Dopo aver selezionato con cura i frutti della natura, tra cui anche delle splendide ‘fragoline’, i bambini hanno consegnato il raccolto ai grandi che hanno iniziato a sbollentare nelle pentole di stagno. Dopo alcune operazioni meccaniche è giunto il momento di trasformare il pomodoro in passata, per ottenere quel condimento che impreziosirà la pasta del futuro. Alla fine della mattinata i bambini hanno portato con loro i barattoli che hanno ottenuto da questo lungo ma entusiasmante procedimento.

“E’ davvero importante spiegare ai più piccoli che i prodotti che quotidianamente consumiamo non vengono dal supermercato ma dalla benevolenza della natura” – spiega Daniela Gallo dell’Agriturismo Moschella. “Inoltre, la nostra terra laboriosa ci ha consegnato tante di quelle tradizioni che se non fossero trasferite alle nuove generaizoni andrebbero perdute e sarebbe davvero un peccato. Ecco perché, oltre al laboratorio della salsa, presso la nostra masseria didattica, abbiamo organizzato degli approfondimenti sulla pasta fresca, sui biscotti e su tante altre lavorazioni a mano”.

I bambini saranno ancora una volta al centro del programma ricreativo della struttura ricettiva situata lungo la SP95, nella contrada di Cerignola denominata Moschella. Infatti, il prossimo 21 agosto ci sarà la notte bianca dei bambini, una serata all’insegna di gioco, ascolto e incontri divertenti, allietata dallo spettacolo di giocoleria di Cicciofolk e dalle storie di Daniela di Byblios. L’evento è consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni, ma adatto ai bambini di tutte le età. Per info e prenotazioni chiamare il numero 351 5583318 .

