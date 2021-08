Takoua è nata in Tunisia ed è cresciuta a Roma. Takoua è una ragazza che, come tante, si sente ed è totalmente italiana ma non vuole rinunciare a una cultura e a una religione che sente come sua. La vita quotidiana porta Takoua a scontrarsi con occhiate e (pre)giudizi legati a una sua particolarità: porta il velo. “Sotto il velo” è una raccolta di scene di vita quotidiana in cui la protagonista racconta il suo rapporto con un mondo che la considera (troppo) spesso diversa, un mondo di cui Takoua è parte integrante e in cui si sente integrata. Il lettore, però, non si lasci sviare: i pregiudizi non arrivano solo dai “locali” ma anche da chi culturalmente è più vicino alle origini di Takoua. Un racconto grafico divertente: con la sua autoironia, la fumettista romana parla di se stessa e insieme del nostro mondo. Per riflettere, con un sorriso!

Se fosse cibo:

C’è un piatto tunisino che è famoso in tutto il Mediterraneo e che abbraccia varie culture: lo Shakshuka, una ricetta che comprende uovo e verdure cotte in una cocotte al forno.

Racchiuso in una frase:

Pre…giudizio! (Giudizio universale seconda parte)”Ma guarda questa com’è vestita, con quel coso in testa, stracciona! Povere donne senza libertà!””Ma guarda questa com’è conciata, con quel seno di fuori e quella minigonna! Povere donne, non c’è più pudore!”—“Ma guarda questa svergognata, con quei tacchi alti tre chilometri… E quei pantaloni troppo attillati! Non c’è più religione!””Ma guarda questa tipa come è conciata, ma dico almeno un pizzico di colore a quel look antiquato!” (pp. 23-24)

Edizione Utilizzata:

Takoua BEN MOHAMED, Sotto il velo, Becco Giallo, Padova 2016.

Dove trovare il libro:

E’ disponibile sul sito popstore.it oppure fumetto-online.it