Sabato 28 agosto alle ore 20.30 il sagrato della Chiesa B.V.M. della Stella ospiterà l’incontro “La Verità e le verità” con l’ex Generale dei Carabinieri Antonio Federico Cornacchia.

Sarà un modo per ripercorrere un periodo della storia d’Italia, definito “anni di piombo”, attraverso le vicende personali e professionali dell’uomo che, al vertice degli organismi investigativi dell’Arma, nome in codice Airone 1, ha scoperto per primo il corpo di Aldo Moro nel portabagagli della Renault 5 in via Caetani, ha arrestato il leggendario Vallanzasca, è sfuggito a vari attentati (tra cui tre bombe a mano contro il suo Ufficio).

E sarà ancora lui a darci testimonianza diretta del delitto Pasolini, la strage del Circeo, la banda della Magliana e il caso Pecorelli. Una vita vissuta al servizio della fede e dello Stato, mossa dalla ricerca della Verità e in perenne lotta a verità nascoste, scomode, indicibili, come raccontato nel suo ultimo saggio “Giustizia non fatta” (Armando Curcio Editore). L’incontro è organizzato dal parroco don Rosario Lofrese e gode del sostegno degli Ambasciatori della Lettura.

Comunicato Stampa